Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Roma-Casa Pia, amichevole invernale 2022. Continua il lavoro in Portogallo per i giallorossi di Mourinho, che affrontano oggi la squadra rivelazione della Primeira Liga, attualmente quinta. Calcio d’inizio allo stadio Municipal di Albufeira alle ore 20 italiane. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN.

SEGUI IL LIVE