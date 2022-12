LIVE – Roma-Casa Pia 1-0, amichevole 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Roma-Casa Pia, amichevole invernale 2022. Continua il lavoro in Portogallo per i giallorossi di Mourinho, che affrontano oggi la squadra rivelazione della Primeira Liga, attualmente quinta. Calcio d’inizio allo stadio Municipal di Albufeira alle ore 20 italiane. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

Roma-Casa Pia 1-0 (34′ El Shaarawy)

FINE PARTITA

90′- 2 minuti di recupero.

78′- Nella Roma dentro Shomurodov per Zaniolo.

74′- Celik si accentra da destra e conclude dal limite dell’area, pallone però a lato.

65′- Intanto fuori El Shaarawy dentro Abraham. Dentro anche Spinazzola per Zalewski.

64′- Scintille tra Kumbulla e Godwin! Ammonizione per il calciatore del Casa Pia.

63′- Conclusione di Soares dal limite dell’area, Svilar però fa buona guardia e blocca il pallone a terra.

59′- Ritmi molto blandi in campo, con poche occasioni da rete da una parte e dell’altra.

51′- Cross di Zaniolo al centro dell’area da calcio di punizione, Ibanez colpisce di testa e manda il pallone non lontano dai pali avversari.

45′- Si riparte!

FINE PRIMO TEMPO

45′- 1 minuto di recupero

42′- Cross al centro di El Shaarawy per Zaniolo, che però non riesce ad insaccare.

34′- GOL ROMA! El Shaarawy parte da sinistra, si accentra e incrocia mettendo a segno il gol.

32′- Pellegrini costretto ad uscire dal campo per infortunio, al suo posto Matic.

24′- Zalewski mette al centro dell’area per Zaniolo, che però non arriva sul pallone.

19′- Altra occasione Roma! Pellegrini recupera la sfera in area di rigore avversaria e serve El Sharaawy al centro. L’azzurro incrocia ma conclude alto sopra la porta.

15′- Tiro di El Shaarawy dal lato destro dell’area di rigore, pallone però fuori di poco dal lato opposto.

9′- Gol di Ibanez di testa su una punizione tagliata di Pellegrini, ma la rete è annullata per fuorigioco.

7′- Tiro dal limite dell’area di Rafael, pallone che termina a lato di poco dai pali difesi da Svilar.

3′- La Roma si affaccia in avanti con Pellegrini che dal centro serve El Shaarawy sulla sinistra, cross al centro dell’area dove però nessuno riesce ad arrivare.

1′- Si parte!

19.55- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match amichevole tra Roma e Casa Pia. Ancora pochi istanti all’inizio del match!