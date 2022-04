Probabili formazioni Milan-Fiorentina: trentacinquesima giornata Serie A 2021/2022

by Daniele Forsinetti

Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, Milan 2020-2021 - Foto Mezzelani/GMT

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Al Giuseppe Meazza va in scena una sfida cruciale in chiave scudetto per i rossoneri, che affrontano una viola vogliosa di riscatto dopo la sconfitta con la Salernitana. Fischio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 1 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Ballottaggi: Giroud 65% – Ibrahimovic 35%, Diaz 55 55% – Krunic 45 %, Saelemaekers 55% – Messias 45%.

Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Bennacer

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

Ballottaggi: Igor 60% – Quarta 40%, Cabral 60% – Piatek 40%, Ikoné 55% – Sottil 45%.

Indisponibili: Castrovilli, Torreira

Squalificati: –