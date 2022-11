Probabili formazioni Camerun-Serbia: seconda giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Camerun-Serbia, match della seconda giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione africana ha ottenuto come suo miglior risultato nella storia i quarti di finale raggiunti ad Italia 1990 e sperano quantomeno di riuscire ad uguagliare tale traguardo. Sono tanti gli ‘italiani’ presenti nella formazione di Rigobert Song, tra i quali Hongla ed Anguissa. La squadra balcanica, invece, è la Nazionale che vanta il maggior numero di giocatori provenienti dalla Serie A, su tutti i fratelli Milikovic-Savic, Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Il loro obiettivo è staccare il pass per gli ottavi di finale. La partita andrà in scena alle ore 11:00 di lunedì 28 novembre, chi avrà la meglio? Ecco di seguito le possibili scelte dei commissari tecnici di Camerun e Serbia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TUTTE LE PARTITE

Le probabili formazioni di Camerun-Serbia

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Nouhou; Hongla, Gouet, Anguissa; Toko Ekambi, Aboubakar, Choupo Moting.

Ct: Rigobert Song.

Serbia (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic; A. Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Sivic, Tadic, Gudelj; Vlahovic, Mitrovic

Ct: Dragan Stojkovic.