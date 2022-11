Paura per Pelè, ricoverato in Brasile per insufficienza cardiaca: la figlia non è preoccupata: “Tutto previsto”

Paura in Brasile per le condizioni di Pelè, che secondo quanto filtra dall’ospedale di San Paolo, sarebbe ricoverato in gravi condizioni per un edema generale e un’insufficienza cardiaca da scompenso. O’Rei, considerato da molti il più grande calciatore della storia, combatte da tempo con un cancro. Secondo la figlia Kelly, però, non si tratta di nulla di grave: “Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui. I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui all’anno nuovo”.