Playoff Mondiali Qatar 2022: il Portogallo domina la Macedonia e si qualifica, ok Polonia

by Davide Triolo

Cristiano Ronaldo, Portogallo - Foto Кирилл Венедиктов - CC-BY-SA-4.0

Il Portogallo e la Polonia hanno gioito per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, dopo aver piegato le resistenze rispettivamente di Macedonia del Nord e Svezia. Partita senza storia tra lusitani e macedoni, con i primi a superare i secondi mediante il risultato di 2-0; decisiva una doppietta di Bruno Fernandes, trequartista del Manchester United, abilissimo a dialogare con il compagno di squadra e game-changer Cristiano Ronaldo. L’ex centrocampista offensivo di Udinese e Sampdoria ha messo in pratica l’ennesimo exploit degli ultimi anni, mostrando al mondo intero la sua efficacia in zona gol. Niente da fare per il ‘partenopeo’, Elmas e compagni, fermatisi dopo aver giocato un brutto e inaspettato scherzo alla Nazionale italiana in quel di Palermo. Sfida invece decisamente più equilibrata per valori in campo, ma vinta con il medesimo risultato, 2-0, anche dalla Polonia; un gol su rigore del Lewandowski e uno su azione di Zielinski, protagonista nel Napoli, hanno garantito l’accesso ai Mondiali alla loro Nazionale. Sfumato l’approdo in Qatar per Kulusevski e compagni, mai pragmatici nella trequarti avversaria e infine costretti ad arrendersi senza siglare reti. Portogallo e Polonia ai Mondiali, eliminate all’ultimo atto sia Macedonia che Svezia.

HIGHLIGHTS PORTOGALLO-MACEDONIA DEL NORD

HIGHLIGHTS POLONIA-SVEZIA