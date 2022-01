Coppa d’Africa 2022: Marocco batte Malawi e accede ai quarti

by Andrea Bellini

Coppa d'Africa 2019

Il Marocco batte il Malawi e accede ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2022. Una partita in cui i nordafricani hanno dominato nel possesso palla, rispettando in tal senso il pronostico della vigilia, ma hanno dovuto fare i conti con lo svantaggio subito in avvio di match. En-Nesyri e Hakimi ribaltano il gol di Mhango, termina 2-1. Nel prossimo turno, il Marocco affronterà la vincente tra Costa d’Avorio ed Egitto.

CRONACA – I ritmi in avvio non sono altissimi, ma l’equilibrio viene subito rotto dal jolly pescato da Mhango, che al 7′ resiste sulla pressione di Hakimi e lascia partire un tiro perfetto dai 35 metri che si insacca all’incrocio: sorpreso Bono. La reazione del Marocco non si fa attendere, e arrivano due legni, uno con Saiss (traversa) e l’altro con Hakimi (palo) dopo una deviazione strepitosa di Thom. E proprio il portiere del Malawi è il vero protagonista, effettuando interventi prodigiosi ancora su Hakimi (calcio di punizione diretto all’angolino) e su Boufal. In precedenza, ancora pericoloso Mhango, che ha sprecato una grandissima occasione per il 2-0. In pieno recupero, En-Nesyri trova il meritato pareggio con un colpo di testa su cross di Amallah: Thom tocca ma questa volta non può niente.

La ripresa vede meno occasioni nitide da rete: Mbulu reclama per una presunta spinta sul cross di Madinga; nell’occasione, Bono era uscito avuto, con il Marocco che ha rischiato il nuovo svantaggio. Al 70′, arriva il gol vittoria con Hakimi, su calcio di punizione: la traiettoria a rientrare è perfetta per potenza e precisione, questa volta Thom si deve arrendere. Il Malawi prova a reagire con coraggio, ma non riesce più a rendersi veramente pericoloso. Nel recupero, Munir vicino a terzo gol, mancando un facile tap-in dopo la parata di Thom su Hakimi.