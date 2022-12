A Bola: “Mourinho dice no al Portogallo, resta alla Roma”

L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha detto no alla Nazionale portoghese e non sarà il prossimo Ct lusitano. Lo scrive nell’edizione mattutina A Bola. Per il futuro della panchina che fu di Fernando Santos, il quotidiano si sofferma su due piste straniere, come fece l’ex leader del FPF, Gilberto Madaíl, quando, nel 2003, scelse Scolari. La prima è legata a Zinedine Zidane, la seconda a Luis Enrique. Una cosa è certa: Mourinho non sarà Ct, almeno per il momento.