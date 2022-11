Serbia, Milinkovic-Savic: “Un punto che non basta. Tiferemo Brasile stasera”

Sergej Milinkovic-Savic ha commentato ai microfoni di RaiSport il pareggio contro il Camerun. “Abbiamo sbagliato. Dovevamo tenere più la palla sul vantaggio, facendo passare il tempo. Invece ci siamo spinti in avanti per cercare di segnare il quarto gol. Andiamo via con un punto e non siamo contenti. Speriamo che la Svizzera perda contro il Brasile, in modo che sia ancora tutto aperto”.