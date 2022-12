Salvatore Esposito e la foto su Messi e Maradona: è polemica

Salvatore Esposito, attore e regista di ‘Gomorra’, ha pubblicato una foto di Messi mentre allaccia le scarpe a Diego Maradona. Migliaia i like e i commenti sotto al post, alcuni critici, altri concordi. “Per chiarire la mia posizione ai più. Messi il miglior calciatore di quest’epoca e forse di sempre ma Diego è è sarà sempre un’altra cosa. Sopra tutti. Invece di guardare cosa ha vinto Messi tra Barcellona e Psg ed in questo Mondiale analizzate contro chi ha vinto. Sapete contro chi ha vinto Maradona nel Mondiale ’86? In che periodo storico del calcio italiano ha vinto col Napoli? E poi ascoltate le parole di allenatori come Sacchi e Capello , di calciatori come Maldini, Totti, Zidane Ronaldo il fenomeno, Mattheus … questa almeno è la mia idea”, conclude.