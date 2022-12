Ranking Fifa, il Brasile chiude in testa nel 2022. Argentina e Francia sul podio

L’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale in Qatar non intacca il primato in classifica del Brasile nel Ranking Fifa. Neymar e compagni precedono le finaliste del torneo iridato, Argentina e Francia, entrambe sul podio e con una posizione guadagnata. A scivolare indietro di due posti è il Belgio, ora quarto, che precede l’Inghilterra. Balzo in avanti per Croazia (settima, +5) e Marocco (11^, +11), entrambe semifinaliste ai Mondiali, risalgono il ranking anche Australia (27^, +11) e Camerun (33^, +10). Rispetto a ottobre l’Italia di Roberto Mancini – grande assente in Qatar – passa dal sesto all’ottavo posto, con l’Olanda che si inserisce fra Inghilterra e Croazia. Portogallo e Spagna chiudono la top ten. Il prossimo ranking Fifa sarà aggiornato il 6 aprile.