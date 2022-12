Qatar 2022, Klinsmann: “Per me è triste vedere il turnover al Mondiale”

Jurgen Klinsmann ha parlato a Rai Sport dopo che, in alcune gare della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, alcuni allenatori avevano fatto turnover. Ecco le sue parole: “Nella mia mentalità no, capisco gli allenatori che schierano il secondo gruppo per rendere partecipi tutti o per far felici le seconde linee, ma non al Mondiale, che non è fatto per rendere felice la rosa, ma per vincere. Mbappé vuole giocare per diventare capocannoniere per intenderci e dunque deve andare in campo. Per me è triste vedere questo tipo di turnover al Mondiale”.