Probabili formazioni Polonia-Arabia Saudita, seconda giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Polonia-Arabia Saudita, match valevole per la seconda giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022. Si scende di nuovo in campo per il proseguimento della fase a girone del mondiale qatariota e, dopo i debutti di martedì, questa tra Polonia ed Arabia Saudita, rischia di essere già una partita decisiva. Fischio d’inizio tra le due formazioni alle ore 14:00 di sabato 26 novembre nella cornice dell’Education City Stadium. Ecco le probabili formazioni tra la Polonia di Czesław Michniewicz e l’Arabia Saudita di Hervé Renard.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TUTTE LE PARTITE

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bendarek, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski; Zielinski, Szymanski; Lewandowski.

Allenatore: Michniewicz.

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Al-Faraj, Kanno, Al-Najei; Asiri, Al-Buraikan, Al-Dawsari.

Allenatore: Renard.