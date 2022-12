Portogallo, Leao: “Svolto un lavoro eccellente, quando entro in campo cerco di dare il massimo”

L’attaccante del Portogallo, Rafael Leao, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Svizzera, che ha permesso ai lusitani di volare ai quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole a Sport TV: “La cosa più importante è la vittoria. La squadra ha fatto un lavoro eccellente. Fa parte di un gruppo di giocatori che ha molto qualità. Siamo molto felici per lui e per l’aiuto che ha dato alla squadra. La selezione segue un processo e ha giocatori di grande qualità, anche se non sei la prima scelta devi rispettare le decisioni dell’allenatore e io quando entro do il massimo”.