Portogallo-Ghana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario e tutte le indicazioni per vedere Portogallo-Ghana in tv, match della prima giornata del girone H del Mondiale di Qatar 2022. Ad affrontarsi sono i lusitani di Cristiano Ronaldo, qui alla sua ultima “Last Dance”, contro i meno quotati africani del Ct Otto Addo. Il fischietto del match di oggi sarà lo statunitense Ismail Elfath. Il fischio d’inizio di Portogallo-Ghana è fissato alle ore 17:00 italiane di giovedì 24 novembre, con la partita che sarà visibile in tv e in chiaro su Rai 2 e su Rai 4K, oltre che in streaming sull’app gratuita di Raiplay.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE