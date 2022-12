Pagelle Giappone-Spagna 2-1, voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle di Giappone-Spagna 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i Mondiali di Qatar 2022. Clamoroso epilogo a Doha con Morata a portare in vantaggio gli iberici dominanti nel primo tempo, poi Doan e Tanaka trovano in due minuti altrettanti gol per il ribaltone inaspettato. Le due squadre si qualificano entrambe per gli ottavi di finale. Di seguito ecco le pagelle di Giappone-Spagna 2-1.

GLI HIGHLIGHTS

GIAPPONE (3-4-3): Gonda 6.5; Itakura 6.5, Yoshida 7, Taniguchi 6.5; J.Ito 6.5, Tanaka 7.5 (42’st Endo sv), Morita 7, Nagatomo 5 (1’st Mitoma 7); Kubo 5 (1’st Doan 7.5), Maeda 6 (17’st Asano 6), Kamada 6 (24’st Tomiyasu 6). In panchina: Kawashima, Yamane, Shibasaki, Minamino, Sakai, Machino, Ueda, Schmidt, Soma, H. Ito. Allenatore: Moriyasu 7.

SPAGNA (4-3-3): Simon 5; Azpilicueta 7 (1’st Carvajal 5.5), Rodri 5, P.Torres 5.5, Balde 5 (23’st Jordi Alba 6); Gavi 5.5 (23’st Fati 5.5), Busquets 6, Pedri 5.5; N.Williams 5.5 (12′ st F.Torres 5.5), Morata 7 (12’st Asensio 5.5), Dani Olmo 5. In panchina: Sanchez, Eric Garcia, Llorente, Koke, Raja, Guillamon, Pino, Soler, Sarabia, Laporte. Allenatore: Luis Enrique 5.

ARBITRO: Gomes (Stati Uniti) 6.

RETI: 11’pt Morata, 3’st Doan, 9’st Tanaka.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Itakura, Taniguchi, Yoshida. Angoli 2-0 per la Spagna. Recupero: 1′, 7′.