Olanda-Argentina, Lautaro Martinez segna l’ultimo rigore: Albiceleste in semifinale (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 8

Il video dell’ultimo rigore di Olanda-Argentina, quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La lotteria dagli 11 metri è decisiva e l’ultimo penalty lo segna Lautaro Martinez, che trova il suo riscatto in questa Coppa del Mondo con il rigore che vale l’accesso in semifinale per l’Albiceleste di Leo Messi. Grande carattere e freddezza per l’attaccante dell’Inter, che spiazza Noppert ponendo fine a una partita a tratti drammatica.

IL VIDEO