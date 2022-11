Mondiali Qatar 2022, rottura totale tra Onana e Camerun: il portiere lascerà Doha

I Mondiali di Qatar 2022 di Andre Onana sono già terminati. Il portiere del Camerun, sospeso dalla Federazione per motivi disciplinari dopo la gara contro la Svizzera, è già in aeroporto e a breve lascerà Doha. Fino all’ultimo si credeva che Onana ed il ct Song potessero fare pace, ma così non è stato. L’estremo difensore dell’Inter – come riporta L’Equipe – tornerà in Camerun per alcuni giorni, prima di imbarcarsi per l’Italia e riprendere gli allenamenti con i nerazzurri.