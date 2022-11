Mondiali Qatar 2022: il Ghana vince di misura sulla Corea del Sud. Termina 2-3

Il Ghana si impone per 3-2 sulla Corea del Sud, nel match valevole per il secondo match dei gironi del Mondiale in Qatar. Gli africani salgono così al secondo posto a quota 3, i coreani restano invece in ultima posizione con un punto.

La Corea parte bene, ma è il Ghana a trovare il doppio vantaggio nella prima frazione di gioco. Dopo un pressing costante da parte dei coreani, è sugli sviluppi di un calcio piazzato che gli africani firmano la prima rete. Salisu si fa trovare pronto in area, e dopo vari rimpalli, appoggia il pallone in rete col destro. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio, questa volta è Kudus a spizzare perfettamente in rete un cross magistrale: 0-2 alla fine del primo tempo. Nella ripresa la Corea del Sud si rialza: è Cho a mettersi sulle spalle la squadra e riportare il match in equilibrio grazie ad una doppietta. L’attaccante numero 9 ha insaccato entrambe le volte il pallone in rete di testa. Al 67esimo il Ghana ritrova però il vantaggio: Kudus spiazza Kim con un mancino. Nulla da fare per gli uomini di Bento che si arrendono agli avversari, nonostante i tentativi nei minuti finali.