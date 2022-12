Mondiali Qatar 2022, gruppo G nella storia: Brasile primo col peggior attacco, Serbia ultima col miglior attacco

Che il calcio sia strano non è una novità, record e primati sono all’ordine del giorno. Come riportato da Giuseppe Pastore, all’interno del Girone G del Mondiale è avvenuto qualcosa di birraio. Il Brasile si è posto in vetta concludendo la fase a gironi col peggiore attacco, la Serbia invece che fin qui aveva collezionato più reti messe a segno, non è riuscita a qualificarsi restando all’ultimo posto con un solo punto.

