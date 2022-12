Mondiali Qatar 2022: Giroud manda la Francia in semifinale, Inghilterra tradita da Kane

La Francia è la quarta e ultima semifinalista dei Mondiali di Qatar 2022. Nel match valido per i quarti di finale, i campioni in carica sconfiggono per 2-1 l’Inghilterra grazie alle reti di Tchouameni e Giroud. Niente da fare per i ragazzi di Southgate, traditi dal loro centravanti Harry Kane. L’attaccante del Tottenham ha infatti calciato due rigori, segnando il primo e fallendo il secondo. Un errore decisivo che ha condannato gli inglesi all’eliminazione. Prosegue invece il sogno della Francia, a due vittorie da uno storico bis. Il prossimo avversario, in semifinale, sarà il Marocco.

LA PARTITA – Buon avvio della Francia, che all’11 impegna Pickford con un colpo di testa di Giroud e al 17′ la sblocca con Tchouameni. Splendida conclusione dal limite dell’area del giovane centrocampista, che approfitta di un’imprecisione del portiere avversario – in ritardo – e fa 1-0. L’Inghilterra prova a reagire prima con Shaw e poi con Kane, costringendo Lloris a due parate, ma l’episodio chiave avviene al 26′. Kane viene steso nettamente da Upamecano, ma l’arbitro lascia correre. Gli inglesi chiedono il calcio di rigore, ma il Var appura che il contatto è avvenuto fuori area. Si chiude dunque con i transalpini avanti il primo tempo.

Nella ripresa l’Inghilterra parte forte ed al 54′ si guadagna un calcio di rigore. Netto il fallo di Tchouameni ai danni di Saka: l’arbitro non può far altro che indicare il dischetto. Dagli 11 metri va Kane, che spiazza Lloris e ristabilisce la parità. La partita si accende e, paradossalmente, è la squadra di Southgate ad imporre il proprio gioco, sfiorando persino il gol con Maguire, che scheggia il palo. A trovare la rete è però la Francia, con il solito Giroud. Cioccolatino di Griezmann e colpo di testa vincente dell’attaccante del Milan, che al 78′ fa sognare i tifosi francesi. Partita finita? Neanche per sogno. All’84’ viene concesso un altro rigore all’Inghilterra. Fallo di Theo Hernandez ai danni di Mount, non visto dall’arbitro bensì dal Var, che richiama il brasiliano Sampaio. Dal dischetto va ancora Kane, che stavolta calcia però alle stelle. Un errore pesantissimo che spegne le speranze inglesi. Neanche questa volta ‘It’s coming home’. Vola in semifinale invece la Francia, a questo punto favorita numero uno per la vittoria.