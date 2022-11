Mondiali Qatar 2022, ecco la Serbia: squadra, statistiche, piazzamenti e formazione tipo

Dopo lo stop ai vari campionati europei è arrivato il momento tanto atteso per lo svolgimento dei Mondiali di Qatar 2022, che inizieranno domenica 20 novembre e si concluderanno domenica 18 dicembre, giorno dell’ultimo atto. Nella lista delle Nazionali che partecipano alla rassegna iridata c’è anche la Serbia che, per qualificarsi, ha vinto lo scontro diretto con il Portogallo, costringendo i lusitani agli spareggi da cui sono poi usciti vincitori. Nella sua breve storia questa squadra ha dimostrato di poter competere con tutte le più grandi formazioni del pianeta, ottenendo come miglior risultato gli ottavi di finale conquistati a Francia 1998. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha scelto una rosa molto eterogenea, che può vantare un buon mix tra esperienza e gioventù, con tanti giocatori che militano in club italiani quali i fratelli Milinkovic-Savic, Kostic, Lukic, Vlahovic, Lazovic, Djuricic, Jovic ed Ilic.

La formazione balcanica si trova in un raggruppamento molto complicato un cui, se tutto dovesse andare come da pronostico, il Brasile dovrebbe farla da padrone. Mitrovic e compagni, dunque, dovranno confrontarsi con le altre due rivali Svizzera e Camerun per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale ed eguagliare il loro miglior risultato. La strada sarà sin da subito in salita visto il debutto contro i verdeoro, ma nel caso in cui la Serbia dovesse riuscire a strappare un risultato positivo potrebbe ribaltare completamente le iniziali gerarchie e mettere un primo importante tassello verso il turno successivo. Ottavi complicati, dunque, ma non impossibili.

ROSA E NUMERI DI MAGLIA

Portieri: 1 Marko Dmitrovic (Sevilla), 12 Predrag Rajkovic (Mallorca), 23 Vanja Milinkovic-Savic (Torino);

Difensori: 13 Stefan Mitrovic (Getafe), 4 Nikola Milenkovic (Fiorentina), 2 Strahinja Pavlovic (Salzburg), 5 Milos Veljkovic, (Werder Bremen), 26 Filip Mladenovic, (Legia Warsaw), 3 Strahinja Erakovic (Crvena zvezda), 15 Srđan Babic (Almeria);

Centrocampisti: 8 Nemanja Gudelj (Sevilla) Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), 16 Sasa Lukic (Torino), 26 Marko Grujic (Porto), 17 Filip Kostic (Juventus), 19 Uros Racic (Braga), 6 Nemanja Maksimovic (Getafe), 24 Ivan Ilic (Hellas Verona), 14 Andrija Zivkovic (PAOK), 22 Darko Lazovic (Hellas Verona);

Attaccanti: 10 Dusan Tadic (Ajax), 9 Aleksandar Mitrovic (Fulham), 18 Dusan Vlahovic (Juventus), 20 Filip Djuricic (Sampdoria) 11 Luka Jovic (Fiorentina), 7 Nemanja Radonjic (Torino).

STATISTICHE

Il calciatore che detiene il record di presenze con la maglia della Nazionale serba è Branislav Ivanovic con 105 gettoni, mentre completano il podio Dejan Stankovic e Savo Milosevic che hanno rispettivamente giocato 103 e 102 partite. Per quanto concerne i giocatori ancora in attività Dusan Tadic è il primo della classifica con 90 presenze, seguito dall’attaccante del Fulham Aleksandar Mitrovic a quota 76.

Il centravanti del club inglese, Mitrovic, non avrà il primato per presenze, ma può vantare quello relativo alle reti realizzate con la Serbia, avendo messo a segno la bellezza di 50 gol. Sul podio ci sono anche Savo Milosevic a 37 e Pedrag Mijatovic a 26. Il secondo miglior marcatore tra quelli in attività è Dusan Tadic, attualmente fermo a 18.

PIAZZAMENTI MONDIALI

La storia della Serbia, come risaputo, è abbastanza giovane e di conseguenza nelle prime edizioni dei Mondiali non ha avuto modo di partecipare alle varie rassegne iridate. A partire da Usa 1994, manifestazione a cui i serbi comunque non presero parte, la Nazionale iniziò a muovere i suoi primi passi guadagnando sempre più valore tecnico e tattico a suon di prestazioni. Il tutto fu dimostrato dalla qualificazione raggiunta per Francia 1998, quando riuscì addirittura ad approdare agli ottavi di finale. Dopo il mancato accesso alla fase finale in Corea del Sud e Giappone 2002, arrivò l’immediato riscatto nelle due edizioni successive del 2006 e del 2010, dove però i balcanici non andarono oltre il primo turno. Niente qualificazione neanche per Brasile 2014, mentre l’ultima presenza è abbastanza recente e risale a Russia 2018. Per la Serbia quella di Qatar 2022 sarà la quinta partecipazione complessiva.

1994 – NON PARTECIPANTE

1998 – OTTAVI DI FINALE

2002 – NON QUALIFICATA

2006 – PRIMO TURNO

2010 – PRIMO TURNO

2014 – NON QUALIFICATA

2018 – PRIMO TURNO

FORMAZIONE TIPO

La Serbia vuole ritagliarsi uno spazio importante all’interno dei Mondiali in Qatar e, per questo motivo, il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha convocato tutti i migliori giocatori a disposizione, anche alcuni che al momento risultano acciaccati. L’allenatore è pronto a schiarare il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic tra i pali, con una difesa a tre davanti a lui formata da Pavlovic, Veljkovic e Milenkovic della Fiorentina. Centrocampo a quattro caratterizzato da diversi calciatori che militano nel campionato italiano di Serie A: oltre a Zivkovic, dovrebbero esserci anche Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, Lukic del Torino e Kostic della Juventus. Dusan Tadic, invece, agirà come trequartista alle spalle delle due punte Vlahovic della Juventus e il capocannoniere della Nazionale serba Mitrovic. Ecco il probabile undici messo in campo dalla Serbia:

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Pavlovic, Veljkovic, Milenkovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic.

Commissario tecnico: Dragan Stojkovic