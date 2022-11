Mondiale Qatar, Brasile: Casemiro regala in anticipo la qualificazione agli ottavi

Il Brasile conquista la vittoria contro la Svizzera e la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. A regalare il traguardo con una giornata di anticipo, è stata la rete messa a segno da Casemiro all’83esimo: il centrocampista dello United, da dentro l’area, ha insaccato in rete un pallone imprendibile per Sommer. La Seleção è così la seconda Nazionale, dopo la Francia, a conquistare il passaggio prima del match finale contro il Camerun.