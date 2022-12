Messi e compagni tornano in Argentina: previste nove ore di festeggiamenti, indetta festa nazionale

Dopo il trionfo ai Mondiali di Qatar 2022, per Lionel Messi e compagni è il giorno del rientro in Argentina, accolti dal caloroso abbraccio di un’intera popolazione che ha seguito con trepidazione il percorso della Scaloneta. Un’attesa lunga 36 anni per tornare sul tetto del mondo, ma ora la terza stella è arrivata. È proprio la Pulce il primo ad uscire dall’aereo, sollevando al cielo la Coppa appena vinta, seguito dai compagni e da tutta la delegazione. Attesa per la sfilata del bus scoperto, che attraverserà le autostrade Ricchieri, Dellepiane e 25 de Mayo fino in viale 9 de Julio e infine all’Obelisco. Un percorso la cui durata è prevista di almeno nove ore. Il Governo ha inoltre deciso di proclamare una giornata di festa nazionale, dove quindi non si lavorerà. Una scelta molto criticata dalle opposizioni, in un momento drammatico dal punto di vista economico per l’Argentina, tanto che province come Santa Fe, San Juan, Catamarca, La Rioja, Chaco, Tucumán e Corrientes non lo applicheranno.