Inno Tunisia: testo, parole e musica (VIDEO)

di Sofia Cioli 47

Ḥumāt al-Ḥima (“Difensori della Patria”) è l’inno nazionale della Tunisia. Adottato nel 1987, l’inno è stato composto durante la guerra d’indipendenza nel 1936 e parla della difesa della nazione e del suo valore. Il testo fu scritto da Mustafa Sadiq al-Rafi’i e da Abū l-Qāsim al-Shabbī, mentre la musica fu composta da Muhammad ʿAbd al-Wahhāb. Di seguito il testo tradotto e il video.

O difensori della Patria, O difensori della Patria!

Radunatevi attorno alla gloria del nostro tempo!

Il sangue che scorre nelle nostre vene,

moriamo moriamo, purché viva la nazione.

Che i cieli ruggiscano con il tuono

Che piovano lampi infuocati

Uomini e giovani della Tunisia

Alzatevi per la sua gloria e il suo potere.

Non c’è posto per i traditori in Tunisia

Solo per quelli che la difendono!

Viviamo e moriamo fedeli alla Tunisia,

Una vita degna e una morte gloriosa.

Come nazione abbiamo ereditato

Delle braccia dure come torri di granito

Che tengono alta la bandiera del paese.

La bandiera è nostro orgoglio e noi siamo il suo

Le braccia che raggiungono gloria e grandezza

Sicuri di realizzare le nostre speranze

Infliggendo la sconfitta ai nemici,

Offrendo la pace agli amici.

Se un giorno il popolo vorrà vivere

Il destino sicuramente dovrà rispondere,

Le tenebre si dissiperanno

E le catene si romperanno.