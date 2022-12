Inghilterra-Francia 1-2, Deschamps: “Soddisfatti della vittoria. Marocco? Non è una sorpresa”

Didier Deschamps, tecnico della Francia, ha commentato a caldo la vittoria per 2-1 contro l’Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022: “E’ magnifico tornare in semifinale. Affrontavamo una squadra molto forte ed abbiamo risposto presenti. Dobbiamo goderci il momento“. Deschamps ha poi aggiunto: “Vorremmo che il tempo si fermasse, ma bisogna pensare già alla gara di mercoledì. Abbiamo concesso qualche occasione di troppo all’Inghilterra, ma possiamo comunque essere soddisfatti. Siamo riusciti a difendere il gol di vantaggio con il cuore“. Infine, sul prossimo avversario, ovvero il Marocco: “Sorpresa? No, anche se era difficile aspettarsela così avanti. Merita questo riconoscimento, scenderemo in campo con serietà“.