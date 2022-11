Giappone, Yoshida: “Riflettori ora su di noi, dobbiamo mantenere la concentrazione”

Il Giappone dopo l’incredibile successo ai danni della Germania si appresta ad affrontare la selezione del Costa Rica, e il capitano Yoshida ha parlato in conferenza stampa: “Non ci sono squadre facili ai Mondiali. I giocatori del Costarica lotteranno per l’orgoglio del loro paese e dobbiamo essere mentalmente preparati ad affrontarli”.

“I riflettori sono puntati su di noi dopo l’ultima partita e – aggiunge Yoshida – dobbiamo assicurarci di non ballare male. Non dobbiamo commettere errori, anche se quando vinci ti senti più a tuo agio. Dobbiamo mantenere la calma, prepararci bene e concentrarci per ottenere la vittoria. Non abbiamo ancora finito”.