Giappone, Nagatomo: “Ci serve lo spirito dei samurai”

Serve lo “spirito dei samurai” contro la Croazia agli ottavi di finale del Mondiale di Qatar 2022. Lo ha detto il difensore del Giappone Yuto Nagatomo in vista della sfida. L’ex Inter si affida anche al suo italiano in conferenza stampa:“Coraggio. Dobbiamo giocare con coraggio”. Il terzino ha sottolineato che i samurai “cercano sempre di migliorare le loro tecniche. Ma se sono spaventati durante la battaglia non saranno in grado di usare al meglio le loro armi”.