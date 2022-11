Galles-Inghilterra, show degli inglesi: due gol in un minuto, Rashford e Foden (VIDEO)

di Giorgio Billone 10

Show degli inglesi: in appena un minuto, Galles-Inghilterra è già 0-2. Al 49′ la punizione splendida di Rashford sblocca l’incontro, passano appena ottanta secondi e arriva il sigillo di Foden in contropiede su assist di Kane. Primo posto blindato dunque per la nazionale di Southgate ed eliminazione certa per i gallesi di Page, troppo deboli in fase offensiva. Di seguito e in alto le immagini salienti.