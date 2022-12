Francia-Marocco, Saiss fuori per infortunio dopo pochi minuti: il capitano dei Leoni lascia la semifinale

Brutte notizie per il Marocco nei primi minuti della semifinale dei Mondiali con la Francia. Dopo aver subito il gol dello svantaggio, i Leoni d’Atlante devono anche rinunciare per infortunio al capitano Saiss. Già in condizioni precarie durante il riscaldamento, il difensore è apparso subito in difficoltà contro il forte attacco transalpino e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca al 21′ lasciando il posto ad Amallah. Davvero un guaio per Regragui, che nei minuti precedenti al match ha dovuto anche rinunciare ad Aguerd sempre nel reparto arretrato.