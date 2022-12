Francia-Marocco, Mbappè colpisce tifoso con una pallonata nel riscaldamento (FOTO)

Episodio sfortunato per un tifoso nel riscaldamento di Francia-Marocco, semifinale del Mondiale di Qatar 2022. Kylian Mbappè infatti ha colpito un malcapitato spettatore con una violenta pallonata al volto. La “vittima”, sanguinante e dolorante, è stata inquadrata quando Mbappè è accorso per scusarsi e sincerarsi delle sue condizioni. Grande solidarietà anche dal pubblico presente, che ha aiutato il tifoso ad avvicinarsi a Mbappè e a riprendersi dalla violenta pallonata subita.

La foto del tifoso colpito

Kylian Mbappe ran to apologize to a fan after he hit him in the face during warmup. 🤕 pic.twitter.com/hDVwudgHf6

