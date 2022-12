Francia, Deschamps: “Marocco non è solo difesa, lavoro Regragui favoloso”

“Il Marocco ha grandi capacità difensive, ma non si può ridurre solo a questo. È una squadra molto organizzata, dove i giocatori si sentono a proprio agio, e con calciatori di qualità sul piano offensivo, capaci di far male. A Regragui e al suo staff vanno fatti i complimenti, hanno realizzato qualcosa di favoloso. Cercheremo di essere noi i primi a trovare le soluzioni per batterli”. Così Didier Deschamps nella conferenza stampa alla vigilia di Francia-Marocco, seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, in scena domani, mercoledì 14 dicembre. In relazione alle annunciate difficoltà ambientali che troveranno i transalpini, il ct risponde: “I miei giocatori sanno cosa aspettarsi. Ci sarà molto rumore, come in altre partite, ma saremo pronti”.

La Francia, battendo il Marocco ha la possibilità di centrare la seconda finale iridata consecutiva, dopo quella del 2018: “La mia squadra non mi sorprende più – sottolinea Deschamps –. Alla fine parla il campo, si è instaurata una dinamica positiva in questo gruppo e le partite sono il collante migliore. Siamo solo in semifinale ma possiamo già definirlo un buon percorso. Non esiste una ricetta miracolosa, la parola d’ordine è ‘adattarsi’. Mi adatto alle situazioni, ai giocatori. Voglio ottenere il meglio da ogni giocatore”.