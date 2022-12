Francia-Marocco 2-0, Deschamps: “Emozione e orgoglio per la vittoria, siamo stati anche fortunati”

Didier Deschamps ha parlato ai microfoni della Rai nell’intervista post-partita di Francia-Marocco 2-0, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Il commissario tecnico francese non ha nascosto la soddisfazione per aver raggiunto la seconda finale mondiale consecutiva: “Domenica cercheremo di confermare il titolo, è meraviglioso – spiega Deschamps – Siamo stati anche fortunati, ma questa è una vittoria che premia tutto il gruppo e che suscita in noi grande emozione e orgoglio. Oggi è stata importante, ma non è la finale. Quella deve ancora arrivare.”