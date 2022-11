Formazioni ufficiali Inghilterra-Stati Uniti: Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Stati Uniti, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione a stelle e strisce ha vanificato nei secondi 45 minuti di gioco un ottimo primo tempo disputato contro il Galles, facendosi riacciuffare dal rigore di Gareth Bale. Tutto facile invece per i britannici contro il modesto Iran visto durante l’esordio. Per la squadra di Southgate ci sarà però da sconfiggere la cabala, dato che i Tre Leoni non hanno mai battuto gli Stati Uniti al Mondiale. Appuntamento alle ore 20:00 di venerdì 25 novembre presso l’Al Bayt Stadium di Al Khor.

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Stati Uniti

Inghilterra: Pickford, Tripper, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Mount, Saka, Kane, Sterling.

Stati Uniti: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Wright, Pulisic.