Diffidati Tunisia-Francia: i tunisini a rischio squalifica degli eventuali ottavi di finale

Grande sfida per la Tunisia nell’ultima giornata del gruppo D ai Mondiali di Qatar 2022. I tunisini affronteranno la Francia per sperare in una difficilissima qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. Ma ci sono diffidati nella formazione di Kadri in vista degli eventuali ottavi? Sono ben quattro i giocatori a rischio squalifica: Ali Abdi, Taha Khenissi, Aissa Laidouni e Ferjani Sassi.