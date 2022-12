Diffidati Giappone-Spagna: i nipponici a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

di Mattia Zucchiatti 1

Ultima spiaggia per il Giappone dopo la sconfitta a sorpresa col Costa Rica. La nazionale nipponica affronta la Spagna nella terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Serve una vittoria per la qualificazione, altrimenti il discorso potrebbe essere delegato alla differenza reti. Sono tre i calciatori diffidati in rosa: Endo, Itakura, Yamane hanno già ricevuto un’ammonizione e sono quindi a rischio squalifica per i potenziali ottavi di finale. Un problema che il Ct Hajime Moriyasu vorrebbe affrontare ben volentieri.