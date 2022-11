Corea del Sud-Ghana, Bento: “Siamo coraggiosi, non abbiamo paura di loro”

“Siamo una squadra coraggiosa, non abbiamo paura dei nostri rivali”. Queste le parole del ct della Corea del Sud, Paulo Bento, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ghana già decisiva in ottica ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct degli asiatici è tornato anche sul pareggio contro l’Uruguay: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, soprattutto in attacco”. Ultimo impegno nel girone, poi, contro il “suo” Portogallo.