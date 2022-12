Combinazioni girone G: Brasile qualificato, Svizzera-Serbia-Camerun si giocano gli ottavi

Il Brasile è già qualificato mentre Svizzera, Camerun e Serbia si giocano l’altro posto che vale gli ottavi di finale. Questa sera si gioca l’ultima giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022: andiamo a vedere tutte le combinazioni possibili, squadra per squadra, per avere un quadro più chiaro della situazione.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE G

Brasile 6 (3:0)

Svizzera 3 (1:1)

Camerun 1 (3:4)

Serbia 1 (3:5)

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA GIRONE G

Ore 20:00 – Camerun-Brasile

Ore 20:00 – Serbia-Svizzera

LE COMBINAZIONI

BRASILE – I verdeoro sono già qualificati aritmeticamente agli ottavi di finale dei Mondiali. Per quanto riguarda il primo posto invece serve ancora un punto per la matematica. Ma potrebbe anche essere sufficiente una sconfitta e una non vittoria della Svizzera sulla Serbia. Anche nel caso in cui Casemiro e compagni perdessero contro il Camerun, la Svizzera dovrebbe vincere e recuperare tre gol di differenza reti.

SVIZZERA – Gli elvetici hanno il destino nelle proprie mani. Per passare agli ottavi di finale devono battere la Serbia, ma potrebbe bastare anche un pareggio con una non vittoria del Camerun sul Brasile. Invece in caso di pareggio e di vittoria del Camerun, passerebbero i leoni indomabili per più gol segnati. In caso di sconfitta la Svizzera sarebbe sicuramente eliminata.

CAMERUN – I leoni indomabili possono fare solo una cosa per sperare: devono battere il Brasile. E poi appunto sperare che la Svizzera non batta la Serbia. In caso di pareggio tra gli elvetici e i serbi, o in caso di vittoria di Milinkovic e compagni, si andrebbe a vedere la differenza reti visto che si finirebbe con due squadre a quattro punti.

SERBIA – Anche la Serbia, come il Camerun, può solamente vincere. Vlahovic e compagnia devono per forza sconfiggere la Svizzera e sperare che il Brasile non perda con il Camerun. In caso di contemporanea vittoria degli africani si andrebbe a conteggiare la differenza reti che in questo momento, di un gol, ma sorride al Camerun.