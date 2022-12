Brasile, Thiago Silva: “Difficile accettare la sconfitta ma il calcio è così”

Il Capitano del Brasile, Thiago Silva, ha parlato ai microfoni di TvGlobo dopo l’eliminazione ai rigori contro la Croazia.“Forse dovevamo essere più concentrati, in difesa siamo sempre ben organizzati e invece abbiamo preso il contropiede. È difficile accettare questa eliminazione, ma nonostante la tristezza, la vita va avanti. Io sono molto orgoglioso dei ragazzi e perdere fa parte del calcio”. Il difensore del Chelsea ha poi continuato: “Ho vissuto tante delusioni nella mia vita, non solo in Nazionale, ma anche nella mia vita personale. Quando perdi qualcosa di importante fa molto male, ma bisogna cercare di alzare la testa e andare avanti. Non c’è altra alternativa e ogni volta che sono caduto mi sono rialzato, sarà così anche questa volta. Purtroppo come giocatore non potrò alzare questa coppa. Chissà magari in futuro lo farò con un altro ruolo”.