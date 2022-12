Brasile, Paquetà: “Ottenuto il risultato che volevamo, ora riposiamoci verso il prossimo obbiettivo”

Il centrocampista del Brasile, Lucas Paquetà, si è espresso in merito alla convincente vittoria della Selecao contro la Corea del Sud, in occasione degli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole: “Disputata un’ottima partita, nel primo tempo abbiamo ottenuto il risultato che desideravamo. Tentiamo in tutti i modi di far intervenire il meno possibile Alisson, seppur quando arrivano i palloni da lui possiamo stare tranquilli. Ora ricarichiamo le batterie in vista del prossimo impegno”.