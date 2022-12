Argentina, Scaloni ai tifosi: “Grato di vedervi felici, siete stati il nostro dodicesimo uomo”

Attraverso un tweet, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha voluto ringraziare il popolo argentino per il sostegno nel corso dei Mondiali 2022 in Qatar: “Il sogno di tutti gli argentini si è avverato. Sono eternamente grato ed entusiasta di vedervi felici. Siete stati il nostro dodicesimo giocatore in campo” si legge sul suo profilo. Tre giorni dopo la storica vittoria, Scaloni ha finalmente trovato le parole per dire grazie alla sua gente.