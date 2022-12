Argentina in semifinale, la reazione della stampa: “Un grande cuore”

La vittoria dell’Argentina sull’Olanda ai rigori del quarto di finale del Mondiale domina come naturale le prime pagine della stampa. Il quotidiano Clarin apre con una foto di Messi che abbraccia il portiere ‘Dibu’ Martinez e il titolo: ‘Con un grande cuore, per sognare’. Da parte sua il quotidiano sportivo Olé, su una foto di calciatori argentini alle stelle e olandesi in lacrime scrive: ‘Ciao! Indimenticabile, sofferto e meritato, l’Argentina si trova fra le migliori quattro del Mondiale’. Anche La Nacion sceglie la foto dei due eroi Messi e Martinez titolando: ‘Passaggio del turno eroico alle semifinali, con il cuore in gola’.