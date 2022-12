Argentina campione, Dibu Martinez fa partire il coro: “Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto” (VIDEO)

di Sofia Cioli 32

L’Argentina festeggia il trionfo in finale contro la Francia ai Mondiali di Qatar 2022. Protagonista indiscusso è Emiliano Martinez che, come mostra un video emerso dallo spogliatoio dell’Albiceleste, ha dedicato un coro poco felice a Kylian Mbappé: “Un minuto di silenzio, per Mbappé che è morto” le sue parole.