Mondiali 2026, poker e riscatto per la Spagna: Yamal zittisce le critiche, Arabia Saudita travolta

Dopo il deludente 0-0 contro Capo Verde e le prime critiche piovute addosso alla squadra, la Spagna risponde nel modo più netto: 4-0 all’Arabia Saudita e primi veri segnali da grande nazionale. La squadra di De La Fuente chiude la pratica già nel primo tempo, ritrovando qualità, concretezza e soprattutto Lamine Yamal, grande protagonista della serata.

Yamal apre, Oyarzabal si prende la scena

La partita dura poco più di venti minuti. Dopo appena dieci, è proprio Yamal a sbloccare il risultato, firmando il suo primo gol mondiale alla prima gara da titolare nella competizione. Un sigillo pesante, che lo rende l’ottavo giocatore già giovane di sempre a segnare in una Coppa del Mondo.

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Poi sale in cattedra Mikel Oyarzabal, tra i più discussi dopo il debutto: tra il 21′ e il 24′ realizza una doppietta rapidissima, portando la Spagna sul 3-0 e chiudendo di fatto il match prima dell’intervallo.

Ripresa in controllo e autogol per il poker

Nel secondo tempo De La Fuente gestisce energie e rotazioni, lasciando negli spogliatoi Yamal e Oyarzabal e inserendo Ferran Torres e Yeremy Pino. La Spagna però non si ferma.

Dopo appena quattro minuti dall’avvio della ripresa arriva anche il 4-0, con una conclusione di Cucurella finita sul palo e poi deviata in rete dal difensore saudita Atambakti. Una vittoria larga, utile per classifica e morale.