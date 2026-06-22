Mondiali 2026, oggi tocca ad Argentina e Francia: il programma di lunedì 22 giugno

Prosegue la fase a gironi del Mondiale 2026, con una giornata che ha già visto disputarsi nella notte Nuova Zelanda-Egitto, terminata 3-1 per gli egiziani. Tolta quindi la gara già giocata, il programma di lunedì 22 giugno propone due grandi appuntamenti in serata, con Argentina e Francia chiamate a confermare le proprie ambizioni.
Argentina-Austria alle 19: l’Albiceleste cerca risposte
Alle 19.00 italiane riflettori puntati su Argentina-Austria, sfida del peso importante per il cammino dell’Albiceleste. La Nazionale campione in carica vuole indirizzare il proprio girone e consolidare la candidatura a protagonista del torneo.
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L’Austria, però, resta un avversario organizzato e pericoloso, capace di mettere intensità e struttura contro una big chiamata a non lasciare punti per strada.
Francia-Iraq alle 23, poi Norvegia-Senegal nella notte
Alle 23.00 toccherà invece alla Francia, impegnata contro l’Iraq in una gara da vincere per dare continuità al proprio percorso mondiale. I transalpini partono favoriti, ma in un torneo già ricco di risultati complicati nessuna partita può essere affrontata con leggerezza.
Il programma si chiuderà poi nella notte tra lunedì e martedì, alle 02.00, con Norvegia-Senegal, altro incrocio interessante per gli equilibri del girone.