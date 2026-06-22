Mondiali 2026, l’Egitto rimonta la Nuova Zelanda: 3-1 e vetta del Gruppo G

A Vancouver la selezione africana va sotto nel primo tempo, poi cambia passo nella ripresa con i gol di Ziko, Salah e Trezeguet. L’Egitto sale a 4 punti e si prende il primo posto nel girone.

Mondiali 2026, Egitto primo nel Gruppo G

L’Egitto conquista la sua prima vittoria ai Mondiali 2026 e si prende la vetta del Gruppo G. Oggi, lunedì 22 giugno, la selezione africana ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda nella seconda giornata del girone, completando una rimonta maturata tutta nel secondo tempo.

Con questo successo l’Egitto sale a 4 punti e guida la classifica. Alle sue spalle Iran e Belgio sono a quota 2, mentre la Nuova Zelanda resta ferma a un punto.

Nell’ultima giornata si giocheranno Egitto-Iran e Belgio-Nuova Zelanda.

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Nuova Zelanda avanti nel primo tempo

La partita si sblocca al 15’ a Vancouver. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Payne, Surman trova spazio in area e colpisce di testa, firmando l’1-0 per la Nuova Zelanda.

La squadra oceanica chiude così il primo tempo in vantaggio, ma nella ripresa l’Egitto cambia ritmo e ribalta completamente la partita.

Ziko, Salah e Trezeguet firmano la rimonta

Il pareggio arriva al 58’. Hany serve Ziko, che trova il colpo di testa vincente e rimette il risultato in equilibrio sull’1-1.

Al 67’ arriva il sorpasso. Salah combina proprio con Ziko e conclude di sinistro sul secondo palo, completando la rimonta egiziana per il 2-1.

Il gol che chiude definitivamente la partita arriva all’82’. Da corner battuto da Salah, Trezeguet anticipa tutti e firma il 3-1 che consegna all’Egitto tre punti pesantissimi.

Gruppo G, classifica aperta

Il successo contro la Nuova Zelanda permette all’Egitto di presentarsi all’ultima giornata da capolista del Gruppo G. La qualificazione resta ancora da definire, ma la squadra africana si è messa nella posizione migliore in vista della sfida contro l’Iran.

La Nuova Zelanda, invece, dovrà cercare il risultato contro il Belgio per provare a restare in corsa.