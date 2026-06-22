Mondiali 2026, Belgio ancora bloccato e Capo Verde da sogno

La giornata dei Mondiali 2026 regala due risultati pesanti. Il Belgio non va oltre lo 0-0 contro l’Iran. confermando un avvio complicato e poco brillante. A Miami, invece, Capo Verde continua a sorprendere: dopo aver fermato la Spagna, strappa un clamoroso 2-2 all’Uruguay e resta pienamente in corsa per il passaggio del turno- Due pareggi diversi, ma entrambi capaci di cambiare gli equilibri dei rispettivi giorni.

Belgio spento, Iran orgoglioso

Al SoFi Stadium di Los Angeles il Belgio stecca ancora. La squadra di Rudi Garcia fatica a trovare ritmo, idee e compattezza, mentre l’Iran conferma grande orgoglio dopo il pareggio all’esordio contro la Nuova Zelanda. I protagonisti migliori sono i portieri: Courtois salva su Kanani, mentre Beiranvand respinge i tentativi di De Bruyne e De Cuyper.

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Nel primo tempo l’Iran trova anche il gol con Taremi, poi annullato per fuorigioco. Nella ripresa il Belgio resta in dieci per il rosso a Ngoy, autore di un fallo sull’ex Inter. Deludente Lukaku, titolare ma poco incisivo sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis.

Capo Verde sogna: 2-2 contro l’Uruguay

A Miami Capo Verde conferma di non essere una semplice comparsa. La squadra di Bubista passa avanti con una punizione di Kevin Pina, poi l’Uruguay ribalta tutto nel recupero del primo tempo: prima Araujo sugli sviluppi di un corner, poi Canobbio per il 2-1.

Nella ripresa la Celesta sembra in controllo, ma un errore di Olivera spalanca la porta a Helio Barela, che anticipa Muslera e firma il definitivo 2-2. Capo Verde sale così a due punti, come l’Uruguay, e può ancora sognare la qualificazione.