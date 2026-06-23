Mondiali 2026 oggi in tv: Portogallo-Uzbekistan e Inghilterra-Ghana, orari e dove vederle

Martedì 23 giugno prosegue la fase a gironi della Coppa del Mondo: in campo il Portogallo, a caccia della prima vittoria, e l’Inghilterra, reduce dal successo contro la Croazia. Le partite saranno trasmesse su Dazn e, per Inghilterra-Ghana, anche in chiaro sulla Rai.

Mondiali 2026, le partite di oggi

Continua il programma dei Mondiali 2026, in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada. Oggi, martedì 23 giugno, tornano in campo due nazionali molto attese: il Portogallo e l’Inghilterra.

I portoghesi cercano la prima vittoria dopo il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, mentre l’Inghilterra arriva all’appuntamento dopo il successo convincente contro la Croazia. La squadra inglese giocherà nella notte italiana contro il Ghana.

La giornata si aprirà alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, valida per il Gruppo K e trasmessa su Dazn. Alle 22 sarà invece il momento di Inghilterra-Ghana, gara del Gruppo L visibile su Rai e Dazn.

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Mondiali 2026, i gruppi

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Mondiali 2026, il calendario completo

23 giugno

Ore 19:00 – Portogallo-Uzbekistan, Gruppo K – Dazn

Ore 22:00 – Inghilterra-Ghana, Gruppo L – Rai e Dazn

24 giugno

Ore 1:00 – Panama-Croazia, Gruppo L – Dazn

Ore 4:00 – Colombia-RD Congo, Gruppo K – Dazn

Ore 21:00 – Svizzera-Canada, Gruppo B – Rai e Dazn

Ore 21:00 – Bosnia-Qatar, Gruppo B – Dazn

25 giugno

Ore 00:00 – Scozia-Brasile, Gruppo C – Dazn

Ore 00:00 – Marocco-Haiti, Gruppo C – Dazn

Ore 3:00 – Repubblica Ceca-Messico, Gruppo A – Dazn

Ore 3:00 – Sudafrica-Corea del Sud, Gruppo A – Dazn

Ore 22:00 – Curacao-Costa d’Avorio, Gruppo E – Dazn

Ore 22:00 – Ecuador-Germania, Gruppo E – Rai e Dazn

26 giugno

Ore 1:00 – Giappone-Svezia, Gruppo F – Dazn

Ore 1:00 – Tunisia-Olanda, Gruppo F – Dazn

Ore 4:00 – Turchia-Usa, Gruppo D – Dazn

Ore 4:00 – Paraguay-Australia, Gruppo D – Dazn

Ore 21:00 – Norvegia-Francia, Gruppo I – Rai e Dazn

Ore 21:00 – Senegal-Iraq, Gruppo I – Dazn

27 giugno

Ore 2:00 – Capo Verde-Arabia Saudita, Gruppo H – Dazn

Ore 2:00 – Uruguay-Spagna, Gruppo H – Dazn

Ore 5:00 – Egitto-Iran, Gruppo G – Dazn

Ore 5:00 – Nuova Zelanda-Belgio, Gruppo G – Dazn

Ore 23:00 – Panama-Inghilterra, Gruppo L – Rai e Dazn, ipotesi

Ore 23:00 – Croazia-Ghana, Gruppo L – Rai e Dazn, ipotesi

28 giugno

Ore 1:30 – Colombia-Portogallo, Gruppo K – Dazn

Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan, Gruppo K – Dazn

Ore 4:00 – Algeria-Austria, Gruppo J – Dazn

Ore 4:00 – Giordania-Argentina, Gruppo J – Dazn

Sedicesimi di finale

28 giugno

Ore 21:00 – 2A-2B – Rai e Dazn

29 giugno

Ore 19:00 – 1C-2F – Dazn

Ore 22:30 – 1E-3ABCDF – Rai e Dazn

30 giugno

Ore 3:00 – 1F-2C – Dazn

Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn, ipotesi

Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn, ipotesi

1 luglio

Ore 3:00 – 1A-3CEFHI – Dazn

Ore 18:00 – 1L-3EHIJK – Dazn

Ore 22:00 – 1G-3AEHIJ – Rai e Dazn

2 luglio

Ore 2:00 – 1D-3BEFIJ – Dazn

Ore 21:00 – 1H-2J – Rai e Dazn

3 luglio

Ore 1:00 – 2K-2L – Dazn

Ore 5:00 – 1B-3EFGIJ – Dazn

Ore 20:00 – 2D-2G – Rai e Dazn

4 luglio

Ore 24:00 – 1J-2H – Dazn

Ore 3:30 – 1K-3DEIJL – Dazn

Ottavi di finale

4 luglio

Ore 19:00 – Dazn

Ore 23:00 – Rai e Dazn

5 luglio

Ore 22:00 – Rai e Dazn

6 luglio

Ore 2:00 – Dazn

Ore 21:00 – Rai e Dazn

7 luglio

Ore 2:00 – Dazn

Ore 18:00 – Dazn

Ore 22:00 – Rai e Dazn

Quarti di finale

9 luglio

Ore 22:00 – Rai e Dazn

10 luglio

Ore 21:00 – Rai e Dazn

11 luglio

Ore 23:00 – Rai e Dazn

12 luglio

Ore 3:00 – Rai e Dazn

Semifinali

14 luglio

Ore 21:00 – Rai e Dazn

15 luglio

Ore 21:00 – Rai e Dazn

Finale terzo posto

18 luglio

Ore 23:00 – Rai e Dazn

Finale

19 luglio

Ore 21:00 – Rai e Dazn

Dove vedere i Mondiali 2026 in tv e streaming

I Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, saranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay per 35 partite su 104.

Tutti gli incontri della Coppa del Mondo saranno invece disponibili in diretta tv e streaming su Dazn.

Per la giornata di oggi, martedì 23 giugno, Portogallo-Uzbekistan sarà visibile su Dazn, mentre Inghilterra-Ghana sarà trasmessa su Rai e Dazn.