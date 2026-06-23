Mondiali 2026 oggi in tv: Portogallo-Uzbekistan e Inghilterra-Ghana, orari e dove vederle

Martedì 23 giugno prosegue la fase a gironi della Coppa del Mondo: in campo il Portogallo, a caccia della prima vittoria, e l’Inghilterra, reduce dal successo contro la Croazia. Le partite saranno trasmesse su Dazn e, per Inghilterra-Ghana, anche in chiaro sulla Rai.
Mondiali 2026, le partite di oggi
Continua il programma dei Mondiali 2026, in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada. Oggi, martedì 23 giugno, tornano in campo due nazionali molto attese: il Portogallo e l’Inghilterra.
I portoghesi cercano la prima vittoria dopo il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, mentre l’Inghilterra arriva all’appuntamento dopo il successo convincente contro la Croazia. La squadra inglese giocherà nella notte italiana contro il Ghana.
La giornata si aprirà alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, valida per il Gruppo K e trasmessa su Dazn. Alle 22 sarà invece il momento di Inghilterra-Ghana, gara del Gruppo L visibile su Rai e Dazn.
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Mondiali 2026, i gruppi
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador
Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Mondiali 2026, il calendario completo
23 giugno
Ore 19:00 – Portogallo-Uzbekistan, Gruppo K – Dazn
Ore 22:00 – Inghilterra-Ghana, Gruppo L – Rai e Dazn
24 giugno
Ore 1:00 – Panama-Croazia, Gruppo L – Dazn
Ore 4:00 – Colombia-RD Congo, Gruppo K – Dazn
Ore 21:00 – Svizzera-Canada, Gruppo B – Rai e Dazn
Ore 21:00 – Bosnia-Qatar, Gruppo B – Dazn
25 giugno
Ore 00:00 – Scozia-Brasile, Gruppo C – Dazn
Ore 00:00 – Marocco-Haiti, Gruppo C – Dazn
Ore 3:00 – Repubblica Ceca-Messico, Gruppo A – Dazn
Ore 3:00 – Sudafrica-Corea del Sud, Gruppo A – Dazn
Ore 22:00 – Curacao-Costa d’Avorio, Gruppo E – Dazn
Ore 22:00 – Ecuador-Germania, Gruppo E – Rai e Dazn
26 giugno
Ore 1:00 – Giappone-Svezia, Gruppo F – Dazn
Ore 1:00 – Tunisia-Olanda, Gruppo F – Dazn
Ore 4:00 – Turchia-Usa, Gruppo D – Dazn
Ore 4:00 – Paraguay-Australia, Gruppo D – Dazn
Ore 21:00 – Norvegia-Francia, Gruppo I – Rai e Dazn
Ore 21:00 – Senegal-Iraq, Gruppo I – Dazn
27 giugno
Ore 2:00 – Capo Verde-Arabia Saudita, Gruppo H – Dazn
Ore 2:00 – Uruguay-Spagna, Gruppo H – Dazn
Ore 5:00 – Egitto-Iran, Gruppo G – Dazn
Ore 5:00 – Nuova Zelanda-Belgio, Gruppo G – Dazn
Ore 23:00 – Panama-Inghilterra, Gruppo L – Rai e Dazn, ipotesi
Ore 23:00 – Croazia-Ghana, Gruppo L – Rai e Dazn, ipotesi
28 giugno
Ore 1:30 – Colombia-Portogallo, Gruppo K – Dazn
Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan, Gruppo K – Dazn
Ore 4:00 – Algeria-Austria, Gruppo J – Dazn
Ore 4:00 – Giordania-Argentina, Gruppo J – Dazn
Sedicesimi di finale
28 giugno
Ore 21:00 – 2A-2B – Rai e Dazn
29 giugno
Ore 19:00 – 1C-2F – Dazn
Ore 22:30 – 1E-3ABCDF – Rai e Dazn
30 giugno
Ore 3:00 – 1F-2C – Dazn
Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn, ipotesi
Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn, ipotesi
1 luglio
Ore 3:00 – 1A-3CEFHI – Dazn
Ore 18:00 – 1L-3EHIJK – Dazn
Ore 22:00 – 1G-3AEHIJ – Rai e Dazn
2 luglio
Ore 2:00 – 1D-3BEFIJ – Dazn
Ore 21:00 – 1H-2J – Rai e Dazn
3 luglio
Ore 1:00 – 2K-2L – Dazn
Ore 5:00 – 1B-3EFGIJ – Dazn
Ore 20:00 – 2D-2G – Rai e Dazn
4 luglio
Ore 24:00 – 1J-2H – Dazn
Ore 3:30 – 1K-3DEIJL – Dazn
Ottavi di finale
4 luglio
Ore 19:00 – Dazn
Ore 23:00 – Rai e Dazn
5 luglio
Ore 22:00 – Rai e Dazn
6 luglio
Ore 2:00 – Dazn
Ore 21:00 – Rai e Dazn
7 luglio
Ore 2:00 – Dazn
Ore 18:00 – Dazn
Ore 22:00 – Rai e Dazn
Quarti di finale
9 luglio
Ore 22:00 – Rai e Dazn
10 luglio
Ore 21:00 – Rai e Dazn
11 luglio
Ore 23:00 – Rai e Dazn
12 luglio
Ore 3:00 – Rai e Dazn
Semifinali
14 luglio
Ore 21:00 – Rai e Dazn
15 luglio
Ore 21:00 – Rai e Dazn
Finale terzo posto
18 luglio
Ore 23:00 – Rai e Dazn
Finale
19 luglio
Ore 21:00 – Rai e Dazn
Dove vedere i Mondiali 2026 in tv e streaming
I Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, saranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay per 35 partite su 104.
Tutti gli incontri della Coppa del Mondo saranno invece disponibili in diretta tv e streaming su Dazn.
Per la giornata di oggi, martedì 23 giugno, Portogallo-Uzbekistan sarà visibile su Dazn, mentre Inghilterra-Ghana sarà trasmessa su Rai e Dazn.