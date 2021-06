Lory Del Santo e un flirt con Mancini: “Potevo scegliere tra lui e Vialli, scelsi Roberto”

“Avevo due possibilità. Potevo scegliere tra lui e Vialli. Sapevo che era solo per una volta, ero capitata per caso ad una cena, non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto”. Sono queste le parole di Lory Del Santo che, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, ha rivelato i particolari di un flirt estivo con Roberto Mancini.