Triestina, è morto il presidente Biasin: aveva 71 anni

by Sofia Cioli

Il logo della Lega Pro

Il mondo del calcio è in lutto per la perdita di Mario Biasin, presidente della Triestina, morto all’età di 71 anni. A comunicare la triste notizia, come reso noto da ‘Il Piccolo’, è stato il quotidiano australiano ‘Financial Review’ dalla Metricon Homes, l’impresa edile di cui Biasin era presidente.

“La scomparsa del presidente Biasin è una brutta notizia per la città di Trieste e per tutti i tifosi della Triestina Calcio – il cordoglio di Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia -. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”.